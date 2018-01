Arcebispo dos EUA nega acusação de abuso sexual O arcebispo de Milwaukee (no estado norte-americano de Wisconsin), Rembert Weakland, de 75 anos, negou hoje uma acusação de que teria abusado sexualmente de um homem, mas reconheceu ter entrado em acordo no passado com o acusador e pediu ao Vaticano para apressar a aposentadoria. Weakland, um dos prelados norte-americanos que sempre defendeu a linha dura com padres acusados de pedofilia, emitiu um comunicado depois que a suposta vítima afirmou em uma entrevista à rede de televisão ABC que o arcebispo lhe deu US$ 450 mil há quatro anos para comprar o silêncio. "Exatamente pelo fato de eu ter aceito as regras do acordo, eu não farei nenhum comentário sobre seu conteúdo", afirmou o arcebispo através do comunicado. A vítima seria um aspirante a seminarista que hoje tem 53 anos e que se chama Paul Marcoux. Weakland apresentou a renúncia em abril, segundo o comunicado, respeitando o limite de idade de 75 anos para a aposentaria, e agora solicitou ao Vaticano para que acelere o processo. Já são mais de 100 os religiosos dos Estados Unidos que terminaram na mira da Justiça por acusações de abuso de menores. No geral, trata-se de sacerdotes, já que as acusações contra prelados da alta hierarquia católica até agora foram raras.