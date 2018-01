Arcebispo se encontra com esposa para dizer adeus O ex-arcebispo de Lusaka, Emmanuel Milingo, entregou pessoalmente a Maria Sung, nesta quarta-feira à noite, uma carta na qual lhe diz adeus definitivo e inapelável, rompendo o efêmero matrimônio que causou escândalo no Vaticano. Após o encontro, Sung anunciou que decidiu aceitar a decisão de Milingo e que estava pondo fim à greve de fome - mas que continua a amá-lo. "Meu compromisso na vida da Igreja, através do celibato, não me permite estar casado. O chamado de minha Igreja a meu primeiro compromisso é justo", diz a carta, datada de 27 de agosto. O texto da carta, divulgado pelo Vaticano, expressa: Minha querida irmã Maria Sung, como as águas do mar entregam os corpos afogados em estágios sucessivos - primeiro sobre a superfície das águas, depois as ondas empurram os corpos para as praias -, assim foi meu destino. Os Estados Unidos me depositaram na superfície da Itália. A Itália me conduziu à praia da minha Igreja, a Cidade do Vaticano. E aqui é onde a minha família me recebeu de novo, e não conduziu à sepultura, mas sim a fortalecer a vida dentro de mim. Estou consciente do teu sofrimento, estou contigo em todos os teus sofrimentos, rezando por ti todos os dias. Não apenas eu, muitos estão contigo. A bênção de Deus te acompanhará durante toda a vida. Sinceramente, Arcebispo E. Milingo Foi esse o desfecho do caso que talvez continuará sendo por algum tempo o que a imprensa italiana chama de "a telenovela do verão". O protagonista masculino é Emmanuel Milingo, de 71 anos, arcebispo emérito de Lusaka (Zâmbia), exorcista, cantor e bailarino, que foi convocado para trabalhar na Cúria romana, em parte hostil a seus métodos pouco ortodoxos. Provavelmente ressentido por essa hostilidade, Milingo teve um gesto clamoroso em um hotel em Nova York: casou-se em uma cerimônia coletiva da seita Moon, em 27 de maio passado, com uma acupunturista sul-coreana de 43 anos, Maria Sung. Em agosto, após um encontro com o papa João Paulo II, o arcebispo partiu para um local desconhecido, onde, tocado pelo arrependimento, fez um retiro espiritual. Até hoje, a mulher não o havia visto novamente. Maria, a protagonista feminina, mantinha-se há 16 dias em greve de fome para voltar a vê-lo. Para os italianos, Maria Sung representa um "mistério oriental", uma atriz, uma vítima ou uma mulher apaixonada pelo homem errado. Algumas versões indicam que ela viveu dois anos em Nápoles, onde foi casada com um italiano, mas seu nome não consta do registro civil napolitano. Sabe-se pouco sobre ela: que nasceu perto de Seul, que é órfã de pai e tem quatro irmãos. Nenhum de seus familiares apareceu na "telenovela". O "diretor" da trama seria, na opinião de muitos observadores, o porta-voz da Igreja da Unificação de Moon em Roma, reverendo Phillip Schanker. Apresentou-se em Roma dizendo que durante os três meses em que Milingo viveu em Nova York ele, Schanker, também tinha sido seu porta-voz. Antes de tornar-se um reverendo da seita Moon, Schanker era um executivo do mundo financeiro, que viajava muito pela África e Ásia. Após sobreviver a um tumor e a várias operações, ele se converteu à nova religião. Do lado do Vaticano, houve a intervenção de altos prelados no caso: o arcebispo Tarcisio Bertone e o cardeal Giovanni Cheli. Cheli é o superior, amigo e protetor de Milingo e também foi o intermediário do encontro do arcebispo africano com o papa, e falou de uma intervenção diabólica em toda a questão. Monsenhor Bertone é o secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. Na ausência de seu superior direto, o cardeal Joseph Ratzinger ficou com a difícil missão de gerir o caso Milingo do ponto de vista teológico e disciplinar. Ele tentou uma negociação com Maria Sung em nome de Milingo e através do embaixador sul-coreano no Vaticano.