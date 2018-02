Área de busca do voo MH370 vai dobrar se avião não for encontrado até maio O governo da Malásia informou que a área de busca pelo avião MH370 que será ampliada em mais 60 mil quilômetros quadrados no Oceano Índico se a aeronave da Malaysia Airlines desaparecida desde 8 de março do ano passado não for encontrada até maio.