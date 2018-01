Área de segurança de Bagdá é atacada com morteiros Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta quinta-feira em cinco ataques com morteiros em Bagdá. Dois deles ocorreram na Zona Verde da cidade, área fortificada onde ficam a embaixada americana e a sede do governo interino no Iraque. Grossas colunas de fumaça e sirenes tocando foram vistas na Zona Verde. Soldados americanos e iraquianos buscaram proteção após os dois ataques. Minutos depois, mais morteiros caíram do outro lado do rio Tigre. Um deles, perto de uma agência de telefonia celular, matou uma pessoa e feriu três.