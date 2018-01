Área do acidente é distante de bairro habitado por brasileiros A queda do avião Airbus da American Air Lines, no Queens, aconteceu em uma área bem distante do bairro Astoria, onde existe uma comunidade de imigrantes brasileiros. O avião caiu no Rockway Park, uma área comercial, de frente para o mar. Nova York já vinha observando um estado de precaução elevado, em função de ameaças terroristas divulgadas pelo FBI. Após o incidente de hoje, a cidade volta ao estado de tensão máxima, com túneis e aeroportos fechados. As pontes estão fechadas. Os aeroportos JFK, no Queens, o La Guardia e o Newark estão fechados, mas os ônibus e o metrô operam normalmente. A área em torno das Nações Unidas foi completamente fechada por medidas de segurança. A região foi toda foi cercada.