Área petrolífera estava no centro de tremor na Venezuela O epicentro do terremoto que atingiu o leste da Venezuela nesta tarde estava próximo de áreas petrolíferas na Bacia do Orinoco e de refinarias da cidade de Puerto La Cruz, em Anzoátegui, segundo informações iniciais da agência de notícias Dow Jones. Executivos da estatal PDVSA ainda não foram encontrados para comentar se alguma instalação foi afetada pelo terremoto.