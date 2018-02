Argélia adia licitação para exploração de petróleo

Ainda segundo as fontes, a decisão foi tomada após as empresas reclamarem das condições de investimento do edital, apesar da recente reforma do setor petrolífero do país. Uma das principais preocupações das empresas é uma cláusula que permite que a companhia petrolífera estatal Sonatrach tome decisões sobre investimentos sem consultar os parceiros internacionais envolvidos no licenciamento.

Em rodadas de licitações anteriores, a Argélia teve que lutar para atrair o interesse de companhias estrangeiras, das quais depende para retomar o crescimento da produção de petróleo do país. Na tentativa de atrair as empresas, a Argélia aprovou no ano passado uma nova lei para o setor que melhora a partilha de receitas para as companhias que investem em segmentos que demandam mais recursos, como a exploração de gás natural e de xisto. Fonte: Dow Jones Newswires.