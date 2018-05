Argélia descobre campos de treinamento da Al-Qaeda no Magrebe

Soldados do Exército argelino descobriram vários campos de treinamento do grupo terrorista Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, situados nas províncias de Tebesa e Khenchela, informa nesta segunda-feira, 6, o jornal L'Expresion. A publicação assinala que estes campos foram descobertos na semana passada e eram simples espaços de terreno situados em zonas montanhosas de difícil acesso, onde se supõe que eram treinados também indivíduos procedentes de outros países. O grupo salafista, dirigido por Abdelmalek Drukdel, teria reforçado seus efetivos e sua ação segue concentrada na Cabília, embora não sejam descartados atentados em outras províncias, acrescenta o jornal. Já o jornal Liberte assinala que o Exército iniciou "uma verdadeira ofensiva de verão" contra os comandos da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, que inclui operações em curso de Yakuren e Yiyel, onde teriam morrido mais de 30 terroristas.