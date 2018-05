Argélia mata terroristas da Tunísia, Marrocos e Líbia

Seis supostos terroristas estrangeiros estão entre os 30 membros do grupo Al-Qaeda no Magrebe Islâmico abatidos na semana passada pelo Exército da Argélia na província de Tebesa, afirma nesta terça-feira, 7, o jornal argelino Liberté. Segundo o jornal, que cita fontes das forças de segurança, os estrangeiros são três tunisianos, dois líbios e um marroquino. Os serviços de segurança dos três países citados colaboraram na identificação dos corpos, acrescenta o jornal. A informação não foi confirmada pela imprensa oficial. O Al-Qaeda no Magrebe Islâmico costuma recrutar voluntários estrangeiros para formar militarmente em seus redutos e enviar ao Iraque ou a outros países para cometer atentados terroristas.