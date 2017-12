Argélia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU Segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério de Relações Exteriores argelino, Yucef Yusfi, embaixador da Argélia nas Nações Unidas, apresentou a reivindicação ao Conselho de Segurança em nome dos países árabes. "As Nações Unidas devem reagir com o maior vigor a este caso de violação da soberania de um país e de um povo e têm o dever de intervir imediatamente para deter a agressão israelense", diz a mensagem enviada por Argel aos membros do Conselho de Segurança.