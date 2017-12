Argélia recebe primeiros aviões Mig-29 comprados da Rússia A Argélia começou a receber os modernos aviões "Mig-29-SMT" adquiridos da Rússia durante a visita feita a Argel pelo presidente Vladimir Putin em março, informaram nesta terça-feira fontes diplomáticas ocidentais na capital argelina. As duas primeiras unidades, de um lote de 40 aparelhos que serão destinados a Argel em um prazo de quatro anos, foram entregues na semana passada, indicaram as fontes consultadas. O "Mig-29-SMT" é um avião polivalente que Moscou havia exportado até agora unicamente ao Iêmen, e sua missão é localizar e destruir alvos aéreos, terrestres e marítimos. Seus equipamentos compreendem plataformas de lançamento de mísseis de combate, um canhão "GSH-301" e um radar "Zhuk-ME" de nova geração, capaz de detectar situações de perigo para o aparelho em um raio de ação de 90 quilômetros. Sua velocidade máxima é de 2.450 km/he um teto operacional de 18.000 metros, com um ráio de ação de 3.500 quilômetros que se estende até 6.700 quilômetros com uma só operação de reabastecimento em vôo.