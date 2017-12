Argélia: seis pessoas são mortas em atentado Quatro jovens argelinos, um policial e um soldado francês foram assassinados em um falso bloqueio de estrada, na terça-feira, à noite, por supostos grupos extremistas, segundo as informações que somente foram divulgadas hoje pelo governo local. Na noite de terça-feira, um comando extremista montou um falso bloqueio em El Kantara, ao sul da capital da Argélia, interceptando o carro. As vítimas foram degolada pelos agressores no mesmo local. A agressão, segundo testemunhas de outros passageiros que conseguir fugir, não durou mais que dez minutos. Os assassinos fugiram em direção às montanhas de Ain Zatut, onde o governo supõe que estejam escondidos os membros da milícia. No mesmo dia, três rebeldes mataram, no centro urbano na localidade de Lakhadaria, um policial e um soldado que se dirigiam a pé aos seus locais de trabalho. Desde 1992 o país vive um nova onda de violência em virtude da oposição entre o regime militar e grupos fundamentalistas islâmicos, que querem implantar na Argélia um Estado muçulmano. A guerra civil já fez mais de 80 mil vítimas.