Argélia teme pela segurança de reféns de terroristas Autoridades argelinas e parentes temem pela segurança de um grupo de 15 turistas europeus que continua refém no deserto do Saara. O temor aumentou depois que, na quarta-feira, outro grupo de turistas ? que também estava seqüestrado na mesma região ? foi libertado. O ministro do Interior da Argélia disse que buscas estão sendo feitas para encontrar e libertar os reféns restantes que, segundo relatos, estariam sendo mantidos como prisioneiros por um grupo extremista. Dez austríacos, seis alemães e um sueco foram para casa na quarta-feira, depois que tropas do Exército da Argélia supostamente resgataram o grupo de um cativeiro montado por uma organização radical islâmica. Os governos argelino e dos seqüestrados têm se recusado a revelar detalhes da suposta operação de resgate, por receio de que isso comprometa a segurança do segundo grupo. O ministro do Exterior da Argélia, Abdelaziz Belkhadem, condenou o que ele qualificou de "exploração da imprensa" em relação ao resgate, dizendo que isso poderia "interferir com o resto da operação". Os turistas desapareceram no deserto há cerca de dois meses. A liberação do primeiro grupo ocorreu um dia após o ministro alemão das Relações Exteriores, Joschka Fischer, ter se referido aos possíveis seqüestradores em público pela primeira vez. Fischer visitou a Argélia na segunda-feira, onde se encontrou com o presidente do país, Abdelaziz Bouteflika. Nas últimas semanas, os governos europeus sofreram intensa pressão para que as autoridades da Argélia resolvessem o mistério sobre o paradeiro dos turistas.