Argelinos rejeitam indenização francesa por exposição nuclear

Abderrahmane Lagsassi disse à Associated Press hoje, no 50º aniversário do primeiro teste nuclear realizado em Reggane, no sul da Argélia, que a indenização decidida em dezembro pelo Parlamento francês é "humilhante".

Segundo Lagsassi, os argelinos serviram como "cobaias para permitir que a França adquirisse armas atômicas". De acordo com ele, as pessoas continuam sofrendo com problemas respiratórios, câncer de pele e outras doenças. Além disso, eles querem que a área seja descontaminada e que seja construído um hospital.

A lei francesa diz que as indenizações serão arbitradas caso a caso.