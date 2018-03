Argentina abre debate sobre acordo com o Irã para investigação de ataque A Câmara dos Deputados da Argentina (foto) abriu debate ontem respeito do acordo entre Buenos Aires e Teerã para a criação uma "comissão da verdade" que investigará o atentado a bomba que destruiu a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), na capital argentina, em 1994, e deixou 85 mortos e 300 feridos. O acordo é amplamente rejeitado pela comunidade judaica do país latino-americano e pelos parlamentares opositores ao governo de Cristina Kirchner. Entidades judaicas acusam as autoridades iranianas de envolvimento no ataque. O ministro de Defesa do Irã, Ahmad Vahidi, foi apontado como participante, mas o governo iraniano nega qualquer ligação. / MARINA GUIMARÃES