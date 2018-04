Argentina acumula dez mortes por gripe suína

Desta forma, até ontem à noite havia sido registrado um total de 1.213 pessoas contagiadas com a gripe suína na Argentina desde o surgimento do primeiro caso, no dia 7 de maio. O governo anunciou que - perante a expansão acelerada da gripe suína - convocará estudantes de medicina e médicos aposentados para colaborar na assistência de pessoas com problemas respiratórios.

A Argentina é o país com maior número de vítimas fatais na América do Sul. O segundo colocado é o Chile. Na capital chilena, Santiago, as autoridades sanitárias anunciaram que o país já acumula sete mortes provocadas pela gripe. No total, desde a detecção da primeira pessoa contagiada no dia 17 de maio, o Chile registrou 4.315 casos. Desse total, 161 pessoas estão em estado grave.