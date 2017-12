Argentina ainda não tem programa de recuperação Um dia depois de a Argentina anunciar o calote da dívida externa e um pacote de medidas sociais, ainda não se sabe ao certo qual será o programa para recuperar a economia e tirar o país do caos em que se encontra. "A grande questão é saber como eles vão tornar a Argentina solvente", diz o consultor e ex-presidente do Banco Central (BC) Affonso Celso Pastore. Ele resume o pacote anunciado como um conjunto de "irracionalidades", exceto a moratória da dívida externa. Na análise de Pastore, o país estava há muito tempo insolvente e o novo governo simplesmente reconheceu isso. "Os argentinos precisam se sentar em torno de uma mesa e decidir sobre um regime cambial, monetário e fiscal. Enquanto não fizerem isso, eles não vão sair da crise", afirma o ex-presidente do BC. Ele acrescenta que, antes de ter um programa para recuperar o país, não faz sentido anunciar planos para criar empregos. Também na avaliação do economista-chefe do Lloyds TSB, Odair Abate, a intenção do governo de usar o dinheiro do pagamento da dívida externa para criar programas que ampliem o emprego se resume em discurso político. "O programa tem de ter uma básica técnica. Não é simplesmente suspendendo o pagamento da dívida que se vai resolver o problema." Ele diz que a moratória, apesar de esperada, deve, a partir de agora, ser negociada com os credores sob a mediação de organismos internacionais. O empresário Mário Amato, presidente emérito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), acha que as medidas são populistas e conciliatórias, visando abafar a situação social do país. "No momento isso é possível, mas depois vai agravar a crise. Tenho muito respeito pela Argentina, mas US$ 450 é um salário mínimo de país rico." De acordo com o consultor da MA Associados, Flávio Nolasco, as medidas sociais anunciadas são apenas cosméticas. O não pagamento da dívida externa, segundo ele, já era esperado pelo mercado. "O coração das medidas é a terceira moeda, criada para cumprir as funções que não podem ser desempenhadas pelo peso, que constitucionalmente está atrelado ao dólar", destaca o economista. O ex-diretor do BC Carlos Thadeu de Freitas entende que seria melhor se a Argentina desvalorizasse o peso, em vez de emitir uma terceira moeda que deve nascer desvalorizada. "O plano argentino é aos poucos tirar o peso de circulação, sem o fim da paridade com o dólar, e deixar posteriormente só os títulos patacones e Lecops como a nova moeda desvalorizada em relação ao dólar." Para Freitas, esses títulos, que já são negociados com deságio, serão posteriormente unificados em um nova moeda argentina. "O que os argentinos estão fazendo, tanto em relação à moratória, quanto em relação à moeda, é ganhar tempo, porque eles terão de obrigatoriamente negociar a dívida com os credores e ter uma moeda desvalorizada em relação do dólar." O economista-chefe da Crédit Lyonnais Securities Asia, Dalton Gardimam, diz que a estratégia não difere das emissões de títulos pelo governo federal e pelas províncias, como as Lecops. "É uma medida que afeta ainda mais a credibilidade do governo. Imprimir dinheiro é a primeira idéia do cardápio populista." Gardimam diz que seria melhor desvalorizar o peso agora, ainda que seja algo doloroso. "Países ricos e pobres já desvalorizaram a moeda. É assim que a competitividade da economia vai ser restaurada." Para Gardimam, uma moeda emitida sem lastro, sem responsabilidade fiscal, pode ser o caminho para a volta da hiperinflação. Leia o especial