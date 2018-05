Argentina atinge população de 40 milhões, mostra censo O censo nacional argentino elaborado pelo Instituto de Estatísticas e Censos (Indec) indicou que o país possui 40 milhões de habitantes. Isso equivale a 10,6% a mais do que no censo de 2001, que registrou na época 36,26 milhões de pessoas. O ritmo do crescimento da população, teve uma média anual de 1,17%. O anúncio foi realizado hoje por Norberto Itzcovich, diretor técnico do Indec.