Argentina aumenta tarifa de importação de alimentos extra-mercosul O governo argentino decidiu aumentar as tarifas alfandegárias extra-Mercosul para a importação de produtos agroalimentares. O anúncio foi feito pelo Secretário de Agricultura, Gado Pesca e Alimentação, Marcelo Regúnaga. O aumento, a ser implementado em breve, será de 25% para as importações de frutas e hortaliças, e de 35% para presuntos, leite em pó e derivados. Segundo Regúnaga, com esta medida, o governo pretende proteger "os setores produtivos mais atingidos pela falta de rentabilidade". O secretário sustentou que "com este benefício o setor agrícola poderá conseguir a competitividade necessária e aumentar sua produtividade".