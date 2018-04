Argentina: chefe de inteligência militar renuncia

A fragata Liberdade, enviada ao país do Oeste Africano para uma missão de treinamento, foi apreendida pela Justiça de Gana no Porto de Tema, a pedido do fundo NML Capital, das Ilhas Cayman, O fundo reivindica o pagamento de uma dívida de cerca de US$ 370 milhões pela Argentina. A apreensão ocorreu no dia 2 de outubro.

A renúncia de Puente Olivera ocorre após outra demissão, a do comandante da Marinha argentina Carlos Alberto Paz, ocorrida na segunda-feira. Em um esforço para atenuar a crise, uma delegação composta pelo vice-secretário de Defesa, Alfredo Forti, e pelo vice-ministro do Exterior, Eduardo Zuain, foi enviada a Gana. A Argentina declarou um calote da dívida soberana há uma década e ainda enfrenta processos judiciais de detentores de títulos não pagos. (Dow Jones)