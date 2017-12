Argentina complica diálogo da AL com Bush Horas depois da renúncia do ex-ministro da Economia Domingo Cavallo, na quinta-feira passada, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, foi perguntado que conselhos estava dando às autoridades de Buenos Aires. "Nenhum", respondeu ele. "Eu não estou dando-lhes conselhos". O secretário do Tesouro americano tem opiniões claras sobre o que a Argentina deve fazer. Um homem prático e direto, que fez carreira e fortuna na indústria, O´Neill deixou claro o que pensa em várias declarações, ao longo dos últimos meses: os argentinos vivem além de seus meios, precisam entender-se com o Fundo Monetário Internacional sobre reformas que coloquem a economia do país em bases correspondents à sua realidade e, enquanto não o fizerem, não devem contar com o apoio de Washington. A posição de O´Neill é, em essência, compreendida e compartilhada pelas autoridades nas mais influentes capitais da região. Mas o fato de ele dizer, como fez na quinta-feira passada, que não tem conselhos a dar aos argentinos, é também sintomático de algo mais do que a sinceridade ou, como preferem alguns, a falta de talento diplomático do secretário do Tesouro. Confrontada com o colapso da terceira maior economia da América Latina, a administração Bush, que assumiu o poder em janeiro passado prometendo elevar a região ao topo de suas prioridades externas, lavou as mãos e adotou uma atitude que reflete as dúvidas sobre a disposição de engajamento dos Estados Unidos com a região. Dúvidas - Essas dúvidas já existiam antes dos ataques de 11 de setembro redirecionarem as energias de Washington para a guerra contra o terrorismo. Elas aumentaram, desde então. "Independentemente de quão importante a América Latina possa ser, há uma questão de prioridades, e as prioridades no momento são as da guerra contra o terrorismo", disse Milles Frechette, ex-embaixador dos EUA na Colômbia. Para o ex-ministro do Comércio da Venezuela Moisés Naim, hoje editor da revista Foreign Policy, "o maior obstáculo que a América Latina enfrenta hoje em Washington é o da invisibilidade". O problema foi ilustrado pela decisão do Senado, na semana passada, de devolver formalmente à Casa Branca o processo de nomeação de Otto Reich, um lobista cubano-americano e ex-embaixador na Venezuela, para o cargo de secretário de Estado-adjunto para a América Latina. Os senadores da maioria democrata, que bloquearam a confirmação de Reich, e vários republicanos, consideram seu anticastrismo excessivo e contraproducente e questionam a legalidade de decisões que ele tomou como ocupante de cargos politicos na administração Reagan. Por meritórios que sejam esses argumentos, o fato é que o impasse dura há meses e a função mais visível da administração para a América Latina permanece sem um titular. Três ex-ocupantes do cargo alertaram recentemente a Casa Branca para a interpretação negativa que o fato vem recebendo na região, especialmente quando já há senadores republicanos pedindo à Casa Branca que não persista com a nomeação de Reich e escolha outra pessoa para o posto. Outras decisões recentes do Congresso, algumas tomadas em concerto com a administração, colocaram novas pedras no caminho das relações entre os EUA e a América Latina. A negociação do voto de um deputado da Carolina do Sul que garantiu a aprovação do mandato de negociação comercial "fast track" na Câmara de Representantes, há três semanas, custou um compromisso de revogação de preferências que os EUA tinham dado às exportações de têxteis dos países andinos e do Caribe. Além disso, a aprovação de uma lei prorrogando outras preferências comerciais às nações andinas não foi concluída pelo Congresso. Finalmente, numa ação que confirmou a relutância com que o Congresso americano vê a criação da Área de Livre Comércio das Américas, que é o principal projeto do executivo para a América Latina, a Câmara de Representantes incluiu uma lista de centenas de produtos agrícolas "sensíveis" numa emenda da legislação "fast track" especificamente calculada para limitar o escopo das concessões americanas na ALCA. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que, se a legislação for "tomada ao pé da letra, ela significa que não haverá a Alca". A esses problemas, acrescente-se que o sucesso militar dos EUA contra o Taleban aumentou o espaço para os setores duros da administração, que defendem uma estratégia mais agressiva em relação à Colômbia, que não seria bem recebida na região, e mostram crescentes sinais de impaciência com o presidente da Venezuela, o populista Hugo Chavez. Com o populismo em alta não apenas na Argentina, mas também no Brasil e mesmo no México de Vicente Fox, a catástrofe econômica e a crise de governabilidade em Buenos Aires acrescentam novos complicadores para o diálogo entre a administração Bush e a América Latina. Leia o especial