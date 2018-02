Argentina controlará barcos em trânsito para Malvinas Os barcos que atravessam as águas argentinas até as Ilhas Malvinas precisarão de autorização prévia das autoridades de Buenos Aires, informou o chefe de gabinete do governo de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández. "Todas as embarcações que quiserem transitar entre os portos da Argentina continental e os portos localizados nas Ilhas Malvinas ou atravessar as águas sob jurisdição argentina em direção a esses portos" deverão pedir permissão preliminar ao governo argentino, disse Fernández, ao apresentar um decreto assinado hoje pela presidente Cristina Kirchner.