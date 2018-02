Argentina: credores abriram novos processos sobre dívida

Em carta datada da quinta-feira, Boccuzzi informa que 25 novos processos judiciais pelo dinheiro dos títulos foram abertos contra a Argentina, aprofundando a ameaça legal contra o país. Griesa decidiu em junho que a Argentina deveria pagar os credores que pediam os valores integrais dos títulos antes de pagar parcelas de juros aos detentores dos títulos renegociados.

Segundo Boccuzzi, as novas demandas demonstram a ineficiência das ordens do juiz "e a situação impossível na qual elas colocam a República". O promotor afirma que os fundos de hedge que detêm cerca de US$ 1,5 bilhão em dívidas e os credores que abriram novos processos estão entre os 8% dos que se recusaram a trocar seus títulos por papéis de menor valor nas reestruturações de 2005 e 2010. Fonte: Associated Press.