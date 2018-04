Argentina: cruzeiros britânicos não atracam em Ushuaia A Argentina negou nesta segunda-feira a entrada no porto de Ushuaia a dois navios de cruzeiros da Carnival Corporation, na primeira vez em que aplicou uma lei que tem como objetivo pressionar a Grã-Bretanha a negociar a soberania das ilhas Malvinas (Falkland) e das águas territoriais do arquipélago no Atlântico Sul. Os navios Star Princess e Adonia não receberam autorização para atracar no porto de Ushuaia, a cidade mais meridional da Argentina na Terra do Fogo. Os navios fizeram escalas nas Malvinas.