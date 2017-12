Argentina cumprirá compromissos, diz De la Rúa O presidente da Argentina, Fernando de la Rúa, afirmou nesta quinta-feira que o seu país cumprirá seus compromissos financeiros e está cumprindo as metas acertadas com o FMI. "Já conseguimos os recursos necessários para garantir que iremos honrar nossos compromissos internacionais e estamos cumprindo as metas acertadas com as instituições de empréstimos internacionais e os países que se comprometeram com seu apoio", disse De la Rúa. O presidente argentino, que está em visita a Washington, disse que discutiu seu programa econômico com Bush, durante encontro no Salão Oval da Casa Branca. Antes do encontro, Bush declarou sua apoio aos esforços da Argentina e disse que a estabilização do país sul-americano era do interesse dos EUA.