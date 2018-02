Argentina descarta usar força para recuperar Malvinas O governo da Argentina descarta a possibilidade de uma nova guerra com o Reino Unido para recuperar a soberania da Ilhas Malvinas, como ocorreu em 1982. "Os que levam armas às águas do Atlântico Sul e às Ilhas Malvinas são as forças de ocupação britânicas. A democracia argentina nunca utilizará a força para recuperar as ilhas", afirmou o chanceler Jorge Taiana, em entrevista à emissora de TV CNN. Taiana reiterou que seu País vai usar todos os recursos previstos em Direito Internacional para recuperar a soberania sobre o arquipélago.