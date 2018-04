Argentina diz que britânicos enviaram submarino nuclear às Malvinas

NOVA YORK - A Argentina diz ter informações de que a Grã-Bretanha enviou um submarino nuclear para o Atlântico Sul, perto das disputadas Ilhas Malvinas, disse nesta sexta-feira, 10, o ministro de Exteriores argentino, Hector Timerman.

O chanceler afirmou na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, que o submarino chamado Vanguard, que carrega armas nucleares, foi enviado como parte da tropa da Grã-Bretanha ao arquipélago, chamado de Falklands pelos britânicos.

Timerman disse que a Argentina perguntou para os britânicos por meio diplomáticos sobre o envio de armar nucleares ao Atlântico Sul. "Até agora, eles se recusam a dizer se é verdade ou não", detalhou o chanceler. O embaixador da Grã-Bretanha na ONU, Mark Lyall Frant, apenas disse que "Londres não comenta a disposição de suas armas ou submarinos".

O diplomata argentino se reuniu mais cedo com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para o qual denunciou "a militarização do Atlântico Sul por parte dos britânicos". Timerman ainda encaminhou uma queixa formal para o Conselho de Segurança, órgão do qual a Grã-Bretanha é membro permanente.

Ban pediu calma a ambas as partes e expressou "preocupação com as crescentes trocas de ameaças" entre os dois governos e afirmou que a ONU está disposta a mediar a disputa, se assim for solicitado, de acordo com um texto divulgado pelo gabinete do secretário-geral. A Argentina aceita a mediação, afirmou Timerman, embora Londres, rejeite negociações sobre a soberania do arquipélago, a não ser que seus habitantes assim o desejem.

A Argentina e a Grã-Bretanha entraram em uma guerra pelas ilhas em 1982, e as tensões entre os dois países aumentaram nas últimas semanas em torno do status do arquipélago do sul do Oceano Atlântico. As ilhas, atualmente sob controle britânico, são reclamadas pela Argentina.