Argentina diz ter plano para não dar calote ao FMI Diante da insistência de que só pode devolver 25% dos quase US$ 100 bilhões que o país recebeu de empréstimo dos investidores privados e faltando algumas poucos dias para ter de pagar uma parcela de US$ 3,1 bilhões ao Fundo Monetário Internacional (FMI), que vencem terça-feira, a Argentina acredita ter um "plano alternativo" para não cair em moratória com esse organismo multilateral de financiamento. O chefe de gabinete da Presidência argentina, Alberto Fernández, assegurou, na manhã deste sábado, que não é necessário "dramatizar" e nem "exagerar" a eventual possibilidade de (a Argentina)não pagar a dívida. Fernández afirmou em entrevista a uma rádio argentina, que o governo está trabalhando para que isso não ocorra. Mesmo assim, o ministro frisou que se isso viesse eventualmente a acontecer, o governo do presidente Néstor Kirchner já tem idéias arbitradas e posições para levar adiante um plano alternativo. Na entrevista, transcrita nos sites dos principais jornais argentinos, Fernández não informou qual seria essa alternativa. "É claro que o governo tem um plano B, mas suponho que não fará falta porque confio que a situação ficará resolvida", afirmou. As únicas alternativas para a Argentina, porém, são honrar os US$ 3,1 bilhões com o Fundo ou dar mais um calote. São os dois únicos cenários para o governo argentino, que, nas últimas horasdebateu o problema com renomados economistas do país e políticos influentes que apoiam o presidente Néstor Kirchner. O governo quer um sinal do Fundo de que vai aprovar a segunda revisão do acordo de metas assinado em setembro para honrar seu compromisso na terça-feira. Mas se o FMI não aprovar as metas fiscais e monetárias, até agora mais do que cumpridas, o argumento para não pagar é de que o país não pode queimar as suas reservas internacionais, que hoje alcançam US$ 15 bilhões. "Não queremos arriscar o crescimento econômico", disse o chefe de gabinete de Kirchner.