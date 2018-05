Argentina é 'colonialista' com Malvinas, diz Cameron O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, disse que o Conselho Nacional de Segurança teve uma reunião nesta quarta-feira para discutir a crescente tensão com a Argentina por causa da disputa pela soberania das Ilhas Malvinas (Falkland). Cameron disse aos parlamentares que teve um encontro com ministros e chefes militares a respeito das disputadas ilhas no Atlântico Sul. Cameron disse que a Argentina adota uma abordagem "colonialista" a respeito das ilhas.