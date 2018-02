Argentina e Uruguai sentem efeitos do terremoto chileno

Os efeitos do tremor foram sentidos levemente pelos residentes dos edifícios mais altos do bairro de Palermo em Buenos Aires.

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, conversou com a presidente do Chile, Michelle Bachelet, com a qual havia estado reunida na véspera, e ofereceu total respaldo para que o Chile enfrente os efeitos da catástrofe.

Do outro lado do Rio da Prata, em Montevidéu, no Uruguai, pessoas que estavam nos prédios mais elevados do bairro de Carrasco também sentiram o leve efeito do terremoto chileno.