Argentina espera sexta-feira inquieta Os analistas esperam uma sexta-feira "inquieta" para os mercados que sentiram ontem os efeitos da renúncia de Carlos Menem e de declarações duras do presidente eleito, Néstor Kichner. Embora os analistas não contassem, inicialmente, com um impacto nos mercados provocado pelo ruído político, o dólar subiu seis centavos (2,87-venda e 2,82-compra) e a Bolsa de Buenos Aires registrou uma leve baixa com destaque para altas de empresas construtoras. Os investidores não gostaram do duro tom utilizado por Kirchner para criticar grupos econômicos, banqueiros e empresários, tanto em seu primeiro discurso, no dia da renúncia de Menem (quarta-feira), quanto em entrevista à televisão ontem. Um analista chegou a comparar Néstor Kirchner com o velho estilo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Como pode ser? Kirchner assistiu à trajetória de Lula e suas transformações para chegar à Presidência, foi ao Brasil, recebeu apoio de Lula, e parece que não aprendeu nada!", exclamou em tom de preocupação, a mesma demonstrada pelos investidores que preferiram posicionar-se em dólares ou em papéis de empresas construtoras ou vinculadas ao setor, já que Néstor Kirchner promete um grande plano de obras públicas. Para o governo, a inquietude do mercado cambial caiu como uma luva porque em somente dois dias, o dólar subiu 2,87% e o Banco Central comprou menos divisas. Para sustentar o preço da moeda, o BC vem realizando compras diárias de até US$ 170 milhões de dólares, mas ontem comprou somente US$ 11,5 milhões, ante US$ 12 milhões na quarta-feira. As palavras de Kirchner funcionaram mais do que a atuação do BC na empreitada para evitar a queda do dólar que o governo gostaria de ver no patamar de 3,00 pesos. O economista Aldo Abram, da consultoria Exante, opina que Kirchner demonstrou nos últimos dois dias uma "grande resistência em manter contatos com as entidades representativas dos homens de negócios" e que seu discurso é "altamente dogmático", o que coloca os mercados de "antenas ligadas e com os olhos bem abertos". Da Delphos Investiment, o analista Leonardo Chialva afirma que muitos investidores que estavam posicionados em taxas de juros dos prazos fixos, trocaram de posição. "Os mais conservadores buscaram dólares e os mais arriscados se refugiaram em ações". Isso se deve a que a taxa média pelos depósitos a prazo de 30 dias é de 14,4% e uma projeção oficial de inflação em torno de 15% anual. "As taxas de juros estão chegando ao piso e o investidor começou a enxergar o dólar novamente como uma alternativa", disse Marcelo Nicoletti, analista do ABN Amro. "Esperar para ver". Esta parece ser a palavra de ordem dos mercados, segundo explicou Nicoletti. Ele descarta uma disparada do dólar e explica que ao mesmo tempo em que a demanda aumentou um pouco, a oferta diminuiu porque os exportadores decidiram reter suas divisas à espera de uma melhor cotação, aproveitando-se do momento de ruídos políticos. "Os exportadores esperam uns dias para ver o que acontecerá e depois voltam a liquidar" as divisas, afirma. Aldo Abraam, por sua vez, complementa o raciocínio de Nicoletti, dizendo que pelo menos, "enquanto não for divulgado o novo gabinete de Kirchner e as primeiras medidas, os mercados ficarão desconfiados".