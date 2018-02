Argentina: ingresso de dólar soma US$ 110 mi no 1tri13 Uma série de controles rigorosos conteve a fuga de capitais da Argentina durante o primeiro trimestre, com o país postando uma pequena entrada líquida de dólares em comparação com uma forte saída de moeda norte-americana um ano antes. Durante o primeiro trimestre do ano, a economia teve uma entrada de dólares da ordem de US$ 110 milhões, ante saída de US$ 1,61 bilhão no primeiro trimestre de 2012, disse o banco central argentino na sexta-feira.