Argentina levará à ONU disputa com Grã-Bretanha

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acusou ontem a Grã-Bretanha de militarizar o Atlântico Sul e prometeu denunciar Londres nas Nações Unidas por isso. Em meio a rumores de que estuda restringir voos comerciais para as Ilhas Malvinas (Falklands, para os ingleses), Cristina anunciou ainda que tornará público o relatório Rattenbach, elaborado pela ditadura militar após a guerra com os britânicos em 1982.

"Estão militarizando o Atlântico Sul mais uma vez. Por isso instruí nosso chanceler a denunciar ao Conselho de Segurança da ONU e à Assembleia-Geral essa militarização", disse Cristina durante a assinatura do decreto que liberou, na Casa Rosada, em Buenos Aires, os papéis militares sobre o conflito.

Na semana passada, o governo britânico anunciou o envio do destróier HMS Dauntless ao arquipélago. Segundo a Marinha Real, o envio de navio de guerra à região já estava previsto.

Na quinta-feira, o príncipe William, neto da rainha Elizabeth II e herdeiro do trono britânico, chegou às Malvinas para um período de treinamento militar de seis meses, o que Buenos Aires considerou uma "provocação."

"Eles (os britânicos) enviaram um moderníssimo destróier acompanhado do herdeiro real, que gostaríamos de ver em roupas civis", criticou Cristina.

Diferentemente do que foi especulado ao longo do dia pela imprensa argentina, a presidente não revogou o acordo assinado em 1999 que autorizou voos diretos entre Río Gallegos, na província patagônia de Santa Cruz e as Malvinas. Há dois meses, o presidente chileno, Sebastián Piñera, disse ao jornal El Mercurio que Cristina lhe confidenciara a intenção de levar o plano adiante.

Ontem, no entanto, o chanceler chileno, Alfredo Moreno, afirmou que Buenos Aires não fez nenhuma solicitação nesse sentido. Assim como a maioria das nações sul-americanas, o Chile apoia a reivindicação argentina.

O anúncio de Cristina reuniu governadores, ministros, parlamentares, diplomatas e entidades sociais. Representantes da oposição também foram convidados para o discurso na Casa Rosada.

Tensão. Às vésperas do aniversário de 30 anos do conflito armado, as tensões diplomáticas entre argentinos e britânicos têm crescido. O governo kirchnerista obteve no final do ano passado o compromisso de Brasil, Uruguai e Chile de impedir a entrada de navios com bandeiras das Malvinas em seus portos.

Segundo a imprensa argentina, um bloqueio econômico poderia azedar ainda mais as relações entre Londres e Buenos Aires. Diplomatas britânicos e moradores das ilhas temem que o governo argentino planeje dificultar o abastecimento do arquipélago.

Os britânicos anexaram o arquipélago em 1833, após expulsar de lá colonos argentinos. Em 1982, a ditadura argentina tentou retomar o território à força. O conflito deixou ao menos 800 mortos, a maioria deles soldados argentinos. Desde então, a Argentina tenta na ONU obter a soberania sobre o arquipélago. A Grã-Bretanha recusa-se a negociar. / AP e EFE