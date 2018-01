Argentina liga ação contra Caracas e diálogo com Brasil sobre o tema à eleição na Venezuela

BUENOS AIRES - A futura chanceler argentina, Susana Malcorra, relacionou nesta quarta-feira, 2, o pedido de suspensão de Caracas do Mercosul e a conversa com o Brasil sobre o tema ao resultado da eleição parlamentar de domingo na Venezuela, na qual a oposição é favorita. Questionado sobre a diferença de posição em relação ao Brasil, que não vê elementos para essa punição, o presidente eleito, Mauricio Macri, disse em português "tudo bem, tudo joia" e passou a tarefa de responder à encarregada da política externa.

"Parte do diálogo com Brasil é avaliar como vão a evoluir as coisas nos próximo dias, porque há eleições na Venezuela. Queremos ver como (Caracas) responde ao resultado e como se concretiza, se houver, uma transição de maneira democrática", afirmou a próxima chanceler argentina, que ocupou até segunda-feira a chefia de gabinete do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.

"É preciso encontrar mecanismos de diálogo com o Brasil, mas principalmente incentivar a Venezuela a lidar com o que ocorrer dentro de um marco democrático", acrescentou Susana durante a apresentação do gabinete no Jardim Botânico de Buenos Aires. Ela e Macri visitarão Brasília e São Paulo na sexta-feira, em encontros com a presidente Dilma Rousseff e empresários na Fiesp.

Susana destacou que a intenção do próximo governo é focar nos direitos humanos. Macri foi questionado durante a campanha se seguiria, internamente, com a política de punição a crimes cometidos durante a última ditadura (1976-1983), uma das bandeiras da presidente Cristina Kircher. Ele reiterou que a Justiça teria independência para continuar com os julgamentos e se distanciou de grupos defensores de militares e juízes condenados por atos contra os direitos humanos que o apoiaram na campanha.

A 10 dias da posse, Macri criticou Cristina em outros temas. "A presidente não quer colaborar. Ela pensa 'quantos problemas novos posso criar para o próximo governo?. Em vez de sair pela porta grande, segue indicando que quer sair pela porta pequena", disse, em alusão ao que ocorre com um toureiro triunfante ou um derrotado.

Embora alguns dos próximos ministros tenham conseguido se encontrar com os que saem, predomina a distância. Macri e Cristina não entram em consenso nem sobre o local da posse. Ele quer receber a faixa presidencial na Casa Rosada, como ocorria até 2003. Ela quer fazê-lo no Congresso, onde haveria pressão da militância kirchnerista sobre Macri.

Desde a vitória do empresário conservador, prefeito de Buenos Aires, sobre o kirchnerista Daniel Scioli, dia 22 de novembro, por 678 mil votos (2,6% pontos porcentuais), os dois lados divergem. Cristina estendeu na terça-feira, por decreto, a todas as províncias uma decisão da Corte Suprema que, na semana passada, livrou três delas de uma retenção de 15% de impostos pelo governo. Isso representa 125 bilhões de pesos (R$ 49,7 bilhões) a menos para o sucessor.

Na segunda-feira, a presidente modificou, em outro decreto, o orçamento de 2016, para justificar uma ampliação do gasto público em 130 bilhões de pesos (R$ 52,9 bilhões) no seu último ano de mandato. Macri poderia rever os decretos, mas enfrentaria os governadores, que influenciam deputados e senadores no Congresso.