Argentina não é alvo do terror, diz ministro O ministro argentino do Interior, Ramón Mestre, afirmou nesta quarta-feira que a ?Argentina deixou de ser objetivo de possíveis ataques terroristas". Segundo ele, os atentados estão focalizados em alvos ?paradigmáticos do mundo ocidental, como os Estados Unidos e a Europa?. O ministro disse ainda que ?não houve um pedido oficial dos Estados Unidos para que a Argentina reforçe a segurança na zona da Tríplice Fronteira?. Ramón Mestre confirmou, porém, que os serviços de inteligência da Argentina estão ?compartilhando as informações que possuem com o FBI em função das tarefas de prevenção ao terrorismo?. Ele desmentiu qualquer versão sobre atividades terroristas na Argentina. ?Não há nenhum elemento comprovado de que algum grupo terrorista esteja operando em território nacional?, afirmou.