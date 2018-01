Argentina nega, mas pode reestruturar dívida A sinalização dada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a eventual necessidade de a Argentina reestruturar ou renegociar o total de sua dívida, que chega hoje aos US$ 130 bilhões, mostra que, de alguma forma, existe algum tipo de acerto com os credores para iniciar uma operação dessas, disse à Agência Estado uma alta fonte do governo argentino, por telefone de Buenos Aires. Embora o ministro da Economia, Domingo Cavallo, e o chefe de gabinete da Presidência, Chrystian Colombo, neguem insistentemente de que a reestruturação da dívida seria "muito ruim" para o país, o funcionário disse que essas gestões vêm sendo tratadas de forma extremamente reservada e sigilosa pela equipe econômica do governo De la Rúa. "Apenas foram interrompidas nos últimos dias por causa das discussões que o vice- ministro de Economia, Daniel Marx, vem mantendo em Washington com o Fundo", comentou essa fonte. "Se o Fundo já falou em reestruturação é por que, de alguma forma, está abrindo um caminho para iniciar as negociações da Argentina com seus credores", acrescentou esse funcionário. De acordo com ele, a Argentina não consegue mais transferir por serviços de sua dívida, de quase US$ 12 bilhões por ano ou US$ 1 bilhão por mês, porque "simplesmente" não consegue arrecadar recursos para isso. "O que o governo tem feito até agora é tirar dinheiro de aposentados e de funcionários públicos, mas isso não é e não será suficiente para resolver o problema do país", disse. A fonte acredita também que a renegociação ou reestruturação da dívida possa ser classificada como "única saída para a Argentina. "Nunca se pode dizer que existe uma última saída para uma país." Indagado sobre as dificuldades que o governo argentino teria nas negociações por causa da "pulverização" da dívida, o funcionário disse: "Se o FMI, o Bird, o BID, o Tesouro norte-americano e o Clube de Paris estiverem de acordo, não creio que os bancos privados e os pequenos detentores de títulos argentinos venham a se recusar", afirmou. Para ele, se o FMI e o Tesouro recomendarem a renegociação é porque já existe algo acertado. Marx, disse ele, não pode voltar à Argentina sem nenhum tipo de acordo. Mais cortes A ministra de Trabalho, Patrícia Bulrich, anunciou hoje, durante a rotineira reunião de gabinete das terças-feiras, que o governo decidiu iniciar uma radical reforma da Administração Nacional de Seguridade Social (Anses), a previdência Argentina, com a qual pretende reduzir os gastos públicos em pelo menos US$ 657 milhões por ano. Entre as medidas estão a redução de 82 para 48 as gerências da Anses no país. Foi decidido ainda a limitação em 2 mil pesos (US$ 2 mil) o salários dos funcionários contratados (não concursados) e das aposentadorias consideradas de privilégio.