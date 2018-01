Argentina perde US$ 500 milhões em reservas em um dia A Argentina perdeu US$ 500 milhões de suas reservas internacionais em um único dia. O Banco Central da Argentina informou que as reservas internacionais do país somavam US$ 18,62 bilhões no dia 27 de julho (sexta-feira passada), de US$ 19,12 bilhões no dia anterior. Desse total, US$ 17,04 bilhões correspondiam a ouro, moedas estrangeiras e depósitos de prazo fixo e US$ 1,58 bilhão a bônus governamentais. O volume de moeda em circulação estava em US$ 13,16 bilhões no dia 27, de US$ 13,28 bilhões no dia 26. Os depósitos em moeda estrangeira em contas correntes somavam US$ 4,76 bilhões no dia 27, de US$ 5,27 bilhões no dia anterior. Risco O risco país da Argentina, medido pelo índice composto do J.P. Morgan, estava pouco antes das 16h30 (de Brasília) em 1.589 pontos base, contra um fechamento de 1.571 pontos base registradado ontem. O risco permaneceu estável durante a manhã, próximo dos 1.570 pontos base, e à tarde apontou essa elevação.