Argentina permite peso para quitar dívida em dólar Os argentinos poderão pagar com pesos suas dívidas em dólares. A medida foi adotada ontem à noite pelo Banco Central, que autorizou as entidades financeiras a realizar transferências de fundos entre contas de dólares a pesos e vice-versa, utilizando o câmbio da paridade estabelecido pela quase extinta lei da conversibilidade. A resolução obriga o sistema financeiro a aceitar pesos para o pagamento de empréstimos e compras com cartão de crédito em dólares. O mesmo comunicado permite que "as entidades financeiras realizem importações de dólares norte-americanos, sempre que para elas afetem suas disponibilidades no exterior". Presidente do BC é denunciado A Justiça recebeu ontem uma denúncia penal contra o presidente do BC, Roque Maccarone, por sua suposta responsabilidade na crise financeira que derivou na "expropriação dos prazos fixos dos poupadores". A denúncia foi apresentada pelo advogado Eduardo Terzian. Leia o especial