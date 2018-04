Argentina quer forçar aumento de produção nas petrolíferas O governo da Argentina planeja forçar as companhias de petróleo e gás a produzir em sua capacidade total e seguir novas regras operacionais. "A produção total deve ser atingida em campos de exploração de petróleo e gás", disse o ministro do Planejamento, Julio De Vido. O ministro disse que o governo federal irá trabalhar com os governadores das província, que planejam e administram as concessões de petróleo e gás, para forçar as companhias a aumentar sua produção.