Argentina quer produzir novo Renault O governo da província de Córdoba quer ser o lugar de montagem de um novo modelo da empresa Renault. O modelo - que substituiria o Megane - implicaria no investimento de US$ 160 milhões, e aumentaria a produção da Renault em Córdoba em 65 mil veículos. O secretário de Produção de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmou que sua província disputa com o México a fabricação do novo modelo. Schiaretti defende que a melhor opção é Córdoba, argumentando que de todas as fábricas que a Renault possui no mundo, a desta província argentina "é uma das três melhores em relação à sua capacidade produtiva, qualidade e menores custos".