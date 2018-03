Argentina reafirma soberania sobre as Malvinas A Argentina não desiste de reafirmar sua soberania sobre as Ilhas Malvinas, embora tenha perdido a guerra para a Inglaterra e as ilhas sejam governadas pelos ingleses. Na véspera do aniversário de 170 anos de ocupação britânica das ilhas, nesta sexta-feira, o ministério de Relações Exteriores emitiu nesta quinta-feira um comunicado reafirmando os "imprescritíveis direitos de soberania da Argentina sobre as Ilhas Malvinas" e remarcou o objetivo "permanente e irrenunciável" do povo argentino de "recuperar o exercício pleno da soberania" através dos "meios de solução pacífica". As Ilhas Malvinas, Georgias del Sur e Sandwich del Sur, foram ocupadas no dia 3 de janeiro de 1833 pelas forças britânicas, desalojando seus habitantes e as autoridades argentinas.