Argentina receberá US$ 500 mi do BID O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) confirmou hoje que aprovará, no próximo dia 13, um crédito de US$ 500 milhões para a Argentina para ser usado em uma ampla reforma dos setores financeiro e bancário do País. Os recursos foram solicitados com esta finalidade, confirmou uma fonte do Ministério da Economia da Argentina. O empréstimo faz parte do total de recursos aprovados em um pacote do Fundo Monetário Internacional, que faz a coordenação do desembolso.