Argentina reconhece Estado palestino

BUENOS AIRES - O governo da Argentina anunciou nesta segunda-feira, 6, sua decisão de reconhecer a Palestina como Estado independente. O vice-ministro de relações Exteriores do Uruguai, Roberto Conde, disse que o país deve fazer o mesmo em 2011.

Segundo o chanceler Héctor Timermann, "a Argentina compartilha com seus sócios do Mercosul - Brasil, Paraguai e Uruguai - que é chegado o momento de reconhecer o Estado da Palestina como Estado livre, com o objetivo de favorecer a solução do conflito no Oriente Médio".

Em anúncio realizado à imprensa nesta segunda, Timermann ressaltou ainda que o reconhecimento à Palestina não implica uma inimizade com Israel. "A Argentina ratifica o direito de Israel de ser reconhecido por todos e de viver em paz e reafirma a amizade e a vigência do acordo comercial entre o Mercosul e Israel."

Em Montevidéu, Conde disse que o governo do presidente José Mujica pretende abrir uma representação diplomática em Ramallah. "Creio que o Uruguai seguramente vai seguir os passos argentinos em 2011", disse.

A chancelaria israelense, por sua vez, qualificou a decisão argentina de lamentável. " Isto não ajudará em nada para mudar a situação entre Israel e os palestinos. É uma declaração decepcionante que vai contra os acordos entre Israel e os palestinos e contra as negociações de paz", afirmou, segundo a AFP.

A decisão argentina ocorre dias após o Brasil tomar a mesma decisão. Na sexta-feira, o Itamaraty anunciou que o governo brasileiro reconheceu o Estado palestino nas fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias, em 1967. O pedido havia sido feito pelo presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em carta datada do dia 24 de novembro..