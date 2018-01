Argentina reforça segurança por medo a atentado O governo do presidente Néstor Kirchner ordenou hoje o reforço da segurança nos edifícios das instituições judaicas na Argentina, como sinagogas escolas e clubes da comunidade. O temor do governo é que o país possa ser um eventual alvo de um atentado de autoria de fundamentalistas muçulmanos como "vingança" pela morte do líder espiritual do Hamas, Ahmed Yassin. A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina e a segunda do continente. No total, 500 mil judeus residem neste país, a maioria dos quais em Buenos Aires e sua região metropolitana. Nos anos 90, a comunidade judaica foi alvo dos dois maiores atentados realizados na história da região. Em 1992, uma explosão destruiu a embaixada de Israel em Buenos Aires, causando a morte de quase 30 pessoas, além de ferimentos em mais de uma centena. Em 1994, uma bomba arrasou o edifício da associação beneficente judaica AMIA, matando 85 pessoas e ferindo e mutilando 300. Analisando as possibilidades de que a Argentina possa novamente ser o alvo de um ataque, o diretor do centro Wiesenthal para a América Latina, Sergio Wieder, disse que "o terrorismo não precisa desculpas, ele age com agenda própria. Não posso negar que o assassinato de Yassin poderia gerar reações por parte de grupos terroristas. Mas é mais importante destacar que eles não precisam destas desculpas para atacar". Raúl Kollmann, um dos principais investigadores dos atentados na Argentina, considera que atualmente o país tem menos riscos de sofrer um novo ataque terrorista: "o perigo é menor por causa da mudança de política externa do presidente atual, Néstor Kirchner, em relação à política dos tempos do ex-presidente Carlos Menem, quando ocorreram os dois atentados na Argentina". Kollmann disse que Menem era visto pelos muçulmanos como um "traidor" no terreno religioso, já que havia deixado o islamismo para converter-se ao catolicismo. Além disso, era encarado como um traidor na área política, pois "El Turco" aproximou-se dos EUA, abandonando as promessas de alianças com os países árabes, que financiaram sua campanha eleitoral. "Existem menos chances, mas não podemos descartar que a Argentina será sempre um potencial alvo por causa do significativo tamanho de sua comunidade judaica", sustentou.