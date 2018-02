Argentina registra mais dois tremores de terra

Ontem, depois do primeiro terremoto que sacudiu o Chile durante a madrugada de sábado, um forte sismo ocorreu não só em Salta, mas também em Jujuy. Uma parede caiu, matando uma criança de oito anos, um homem de 59 anos faleceu com o desmoronamento da casa onde vivia em um dos morros saltenhos, e várias pessoas ficaram feridas. O governador de Salta, Juan Manuel Urtebey, convocou uma reunião de emergência de um comitê especializado nestes casos. Centenas de pessoas perderam suas casas ou tiveram que abandoná-las por precaução.

Estradas são bloqueadas na fronteira com o Chile

Segundo o Instituto Nacional de Prevenções de Sismos, os terremotos na Argentina "não estão associados" como réplica do fenômeno devastador no Chile. Contudo, os fortes tremores de terra no Chile provocaram deslizamentos de morros na fronteira com a Argentina, os quais interromperam algumas estradas e repercutiram em várias outras províncias, como Mendoza, Rio Negro, Catamarca, San Juan e La Pampa. Em Santiago do Chile, o embaixador argentino, Ginés González García, confirmou que, até o momento, não há vítimas argentinas da tragédia chilena, que já deixou mais de 700 mortos.

García disse à imprensa argentina que as comunicações sofreram um colapso, mas que, entre os turistas argentinos, não há maiores consequências. Porém, reconheceu que eles não podem voltar para a Argentina porque os aeroportos vão permanecer fechados durante vários dias. García, que já foi ministro de Saúde do governo Kirchner, afirmou que a situação no Chile é complicada, especialmente no setor de saúde, porque seis hospitais da região sul do país foram gravemente afetados pelos tremores de terra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O embaixador também reiterou que o vizinho terá "todo o apoio necessário da Argentina para enfrentar a tragédia". A organização não-governamental Rede Solidária, da Argentina, está organizando uma campanha para coleta de medicamentos, cobertores, fraldas e água mineral para enviar às vítimas chilenas.