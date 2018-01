Argentina repudia terrorismo com passeata Uma passeata em repúdio aos atentados terroristas contra a Espanha será realizada hoje, a partir das 17 horas, em Buenos Aires. A mobilização está sendo coordenada pelo embaixador espanhol na Argentina, Manuel Alabart, junto com a prefeitura da cidade, e contará com a participação de organizações de Direitos Humanos, como as Mães e Avós da Praça de Maio. De acordo com a embaixada, a Argentina conta com a maior comunidade de espanhóis residentes no exterior. A manifestação em Buenos Aires será realizada em sintonia com a mobilização convocada pelo chefe de governo espanhol, José María Aznar, em toda a Espanha, para esta tarde. O país foi vítima duas vezes de ataques terroristas. A sombra do medo é visível entre os argentinos que não se esquecem da explosão na sede da Embaixada de Israel, em Buenos Aires, em 1992, que matou 26 pessoas e feriu cerca de 100. Dois anos depois, outra explosão, dessa vez na sede da associação judia Amia, também em Buenos Aires, deixou um saldo de 85 mortos e centenas de feridos. "A Argentina não está livre de sofrer outro ataque terrorista. Assim como nenhum país hoje estamos livres de ser atacados, por mais longe que estivermos das regiões com problemas", sentenciou o embaixador sub-secretário de integração Econômica Americana e Mercosul, da Chancelaria argentina, Eduardo Sigal. Ele disse à Agência Estado que embora a geografia do Mercosul o beneficia com a distância dos países com maiores possibilidades de serem alvos dos ataques terroristas, os países sócios "devem ajudar a combater o terrorismo com toda inteligência e forças democráticas que dispõem". Para ele, os ataques sofridos ontem pela Espanha, "não prejudicam as negociações entre a União Européia e o Mercosul, muito menos os negócios de empresas espanholas com investimentos na Argentina". Sigal afirma que o momento é de "dar clara mostra de solidariedade com a Espanha e suas vítimas".