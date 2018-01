Argentina tem 19 candidatos à presidência As eleições presidenciais que serão realizadas no próximo domingo na Argentina contarão com 19 fórmulas na disputa. O peronismo do Partido Justicialista irá às urnas dividido em três facções representadas pelas chapas: 133-Carlos Menem/Juan Carlos Romero (Frente pela Lealdade); 135-Néstor Kirchner/Daniel Scioli (Aliança Frente para a Vitória); e 132-Adolfo Rodríguez Saá/Melchor Posse (Frente Movimento Popular). Mas esta não é a única divisão do peronismo, outra fórmula do PJ, 138-Juan Ricardo Mussa/Roberto Suárez, também competirá por conta própria sob a Aliança Unidos ou Dominados. Menem é tido pelos analistas com um lugar seguro no segundo turno que poderia ter como rival, Kirchner, Saá ou Ricardo López Murphy. Este último está surpreendendo as pesquisas de opinião que o colocam como o candidato que mais tem crescido nas últimas semanas. Murphy e seu vice, Ricardo Gómez Diez, representam o Movimento Federal para Recriar o Crescimento. A União Cívica Radical (UCR), dos ex-presidentes que não conseguiram terminar seus mandatos, Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa, concorrerá com o candidato Leopoldo Moreau e seu vice Mario Losada (3). Embora seja o segundo maior partido do país, a UCR não disfruta de boa colocação nas pesquisas de opinião, onde aparecem em um tímido quinto ou sexto lugares. Muito depois de Elisa Carrió/Gustavo Gutiérrez (134), do partido Aliança Alternativa para uma República de Iguais (ARI), quem parou de crescer junto ao eleitorado de esquerda após sua ruptura com o socialismo, que apresentará uma fórmula própria foi Alfredo Bravo/Rubén Giustiniani (50). O próprio socialismo está dividido e irá por outro caminho chamado de "autêntico", com Mario Mazzitelli/Adrián Camps (30). A esquerda menos fraturada competirá dividida em duas chapas: Patrícia Walsh/Marcelo Parrilli (Esquerda Unida-136), e Jorge Altamira/Eduardo Salas (Partido Operário-14). Diferentes correntes nacionalistas também estarão concorrendo à cadeira presidencial. Pelo Partido Popular da Reconstrução, concorrerão Gustavo Breide Obeid/Ramiro Vasena (51); Pelo Modin: Ricardo Terán/José Bonacci (37). A Confederação para que "Se vayan Todos" (que todos deixem seus cargos - a palavra de ordem que surgiu dos panelaços e assembléias populares dos bairros) apresentou chapa Enrique Venturino/F.Pinto Kramer (53). Enquanto que o Movimento de Integração e Desenvolvimento está representado por Carlos Zaffore/Elsa Perie (1). Tempos de Mudança concorre com Juan Carlos Arcagni/Marcelo Zenof (137); o Partido Democrata Cristão, com Manuel Herrera/Eduardo Cuneo(5); e o Humanista, com Guillermo Sullings/L.Ambrosio (22).