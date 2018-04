Argentina tem mais três mortes por gripe suína A Argentina transformou-se hoje no país da América do Sul com maior número de vítimas fatais da gripe suína. A Ministra da Saúde, Graciela Ocaña, que na segunda-feira havia anunciado a morte de um bebê de três meses por causa do vírus H1N1, hoje informou o falecimento de outras três pessoas. Todos os falecimentos ocorreram na cidade de Buenos Aires e sua região metropolitana.