Argentina terá base para detectar testes nucleares Nos próximos meses a Argentina contará com uma base para detectar testes nucleares, que fará parte de uma rede mundial da ONU. A base também terá equipamentos para a detecção da utilização de armas químicas e biológicas. A detecção será realizada através de monitoramento sismográfico e infra-sônico. A base estará instalada na província de Tierra del Fuego, uma ilha localizada no extremo sul do país, dedicada basicamente ao turismo e à criação de ovelhas. A decisão da instalação foi polêmica, já que diversos grupos ecologistas protestaram, afirmando que nessa base serão realizadas explosões nucleares subterrâneas, mesmo que sejam para fins pacíficos. A lei argentina prevê este tipo de ação. Além disso, a instalação da base causou confusão com uma proposta feita por um colunista do Financial Times, de que a Argentina teria que oferecer uma parte de seu território para que os EUA instalam ali parte de seu sistema antimísseis nucleares. A base de detecção de testes nucleares estará localizada no centro da ilha, próximo do vilarejo de Tolhuin. A autorização foi realizada através de um decreto do governador Carlos Manfredotti. O governador recordou que estará proibida a geração de energia nuclear ou a instalação de depósitos de resíduos atômicos, químicos ou biológicos. A manutenção econômica da base estará a cargo da ONU, que administra o Sistema Internacional de Vigilância e Prevenção de Ensaios e Explosões Nucleares, com sede em Viena. Terrorismo - O chanceler Adalberto Rodríguez Giavarini afirmou que o governo argentino será "solidário" com os Estados Unidos, mas destacou que vai agir com "cautela e prudência". Nos últimos dias o governo do presidente Fernando de la Rúa declarou seu respaldo aos EUA e afirmou que participará de um eventual combate contra o terrorismo seguindo os tratados internacionais. Nos próximos dias, o presidente da Argentina faria um pronunciamento em rede de TV para definir a posição da Argentina diante dos atentados terroristas. Hoje, De la Rúa afirmou que ainda não existe "um campo de batalha" definido. Por esse motivo, explicou que a estratégia argentina, por enquanto, será de "defender-se, cada um em seu lugar, cuidando as fronteiras" como forma de "proteger-nos do terrorismo".