Argentina terá feriado bancário e cambial amanhã O Banco Central da Argentina anunciou que amanhã será feriado bancário e também nas casas de câmbio. O BC informa também que os bancos funcionarão somente para pagar salários, aposentadorias e pensões, devido à proximidade do Natal. A assessoria de imprensa do BC disse que amanhã serão analisadas as possibilidades de manutenção do feriado bancário no período natalino, na segunda-feira.